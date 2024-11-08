aespaが5作連続でミリオンセラーを達成した。【写真】ウィンターの“ランジェリー風衣装”ガールズグループaespaがリリースした5thミニアルバム『Whiplash』は11月7日、韓国の主要音源チャートの1つであるサークルチャートで累計販売量約102万枚を記録した。通算5作目となるミリオンセラータイトルを獲得し、再びキャリアハイを更新した。（写真＝SMエンターテインメント）aespaは、2ndミニアルバム『Girls』、3rdミニアルバム『MY