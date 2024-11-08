８日前場の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１８５．７０ポイント（０．８９％）安の２０７６７．６４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７２．２２ポイント（０．９６％）安の７４７４．７３ポイントと反落した。売買代金は１４１１億８５２０万香港ドルとなっている（７日前場は１０３９億８８６０万香港ドル）。中国の重要会議終了を前に売りが優勢となる流れ