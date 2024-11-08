鳥取地裁鳥取地裁は8日、岡山地家裁事務局会計課所属時に請求書に異なる日付を書き、支払遅延利息を発生させるなどしたとして、鳥取県内の裁判所所属の50代男性事務官を戒告の懲戒処分とした。鳥取地裁によると事務官は、2021年10月〜22年9月ごろ、受注業者から提出された請求書の作成日欄に異なる日付を書き、支払遅延利息300円を発生させた。また、22年4月分の内部文書の押印欄を紛失したことを隠すため、押印欄を偽造した。