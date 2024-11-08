[香港 ８日 ロイター] - 香港金融管理局（ＨＫＭＡ、中央銀行に相当）は８日、政策金利の基準金利を０．２５％ポイント引き下げ５．０％とした。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の決定に追随した。ＦＲＢは７日まで開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でフェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．２５％ポイント引き下げ、４．５０─４．７５％とした。香港は香港ドルを１米ドル＝７．７５ー７．８５香港ドルの範囲に抑え