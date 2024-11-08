巨人は８日、「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」（９〜２４日）に出場する大勢、戸郷翔征、井上温大の３投手と村田善則、亀井善行の両コーチの記念グッズをジャイアンツ公式オンラインストアで予約販売を開始したと発表した。東京ドームの球団公式ショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗のみ）では、２０日に販売開始となる。商品はプレーヤーズフェースタオルで、「ネイビー×レッド」「ブ