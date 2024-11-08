【GUILTY GEAR -STRIVE- ブリジット 可動プラスチックモデルキット】 2025年4月 発売予定 11月8日 予約受付開始 価格：7,480円 アニュラスは、プラモデル「GUILTY GEAR -STRIVE- ブリジット 可動プラスチックモデルキット」を2025年4月に発売する。価格は7,480円。11月8日から予約受付を開始した。 本製品は「GUILTY GEAR -STRIVE-