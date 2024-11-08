政治団体「NHKから国民を守る党（NHK党）」の立花孝志党首（57）が8日、YouTubeチャンネルを更新。インターネット動画投稿サイト「FC2」の創業者で、22年の参院選に同党から出馬した高橋理洋容疑者が逮捕されたことについて、思いを語った。立花氏は「FC2の高橋理洋さん、今月、韓国から日本に戻ってきて、国際海空港手配が出ていましたので逮捕されています」と、同容疑者がわいせつ電磁的記録陳列の疑いで逮捕されたとの報道に言