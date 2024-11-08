メーカーに関係なくスマートホームデバイスを相互運用するための標準規格・Matterの新バージョン「Matter 1.4」がリリースされました。Matter 1.4ではマルチ管理者機能の強化によってユーザーエクスペリエンスが向上するほか、エネルギー管理機能も改善されるとのことです。Matter 1.4 Enables More Capable Smart Homes - CSA-IOThttps://csa-iot.org/newsroom/matter-1-4-enables-more-capable-smart-homes/The Matter smart hom