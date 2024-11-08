俳優の桃井かおりさんは11月8日、自身のInstagramを更新。嵐の松本潤さんらとの写真を公開しました。【実際の投稿：桃井かおり、松本潤らとのショット公開！】「桃井さんだから撮れるんだよね」「ロンドン野田講演行ってきました」と報告し、写真を2枚載せている桃井さん。1枚目は松本さんと、2枚目は俳優の竹中直人さんとのツーショットです。「松潤くん見事な大人になって、竹中くんはポップに皆鮮やかに咲いてました！」と感想