「秋の移住スペシャル」と題して、兵庫県丹波市に移住した夫妻の家を紹介。仕事を辞めて、無職で始めた移住生活だったが、“ビジュアル重視“で古民家をＤＩＹしたおかげで人生が１８０度変わるほどのミラクルが起きたという。住人（アルジ）は、夫妻と１匹の柴犬。２年前、奈良市から自然豊かな丹波市に移り住んだ。一家が暮らすのは、大正時代に建てられた築１１０年の古民家。空き家バンクで出会い、２９０万円で購入したが、