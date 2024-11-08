アビスパ福岡は11月８日、「来季の監督人事に関する一部報道について」と題して声明を発表した。「いつもアビスパ福岡を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、一部報道にて来季の監督人事に関する記事が取り上げられ、弊クラブへ多くのご意見やお問い合わせをいただいておりますこと、心より感謝申し上げます。また、今回の報道により弊クラブのスポンサー企業の皆様に個別の問い合わせや、個人の主張等の連絡が入