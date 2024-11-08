漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の公式サイトにて、『週刊少年ジャンプ』で掲載される最新話（第1131話）の1ページが公開された。【画像】ルフィが歓喜！「やった〜！」公開された『ONE PIECE』最新話のページ公開されたページでは、「やっった〜〜！」と喜ぶルフィの姿が描かれている。※コミックス派のファンに配慮し、記事内での紹介はここまで。『ONE PIECE』は、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつ