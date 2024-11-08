「瀬戸内寂聴師を偲ぶ会」から岩手県二戸市に寄贈された遺品の一部＝8日午前作家で僧侶の瀬戸内寂聴さん（2021年死去）の命日である9日を前に、遺品を管理する「瀬戸内寂聴師を偲ぶ会」は8日、寂聴さんが残した現代語訳「源氏物語」や調度品など約1万点を、ゆかりのある岩手県二戸市に寄贈した。寂聴さんは1987年から18年間、同市の天台寺で住職を務め、分骨もされた。「偲ぶ会」の山本均会長（75）は寺のある旧浄法寺町の元町