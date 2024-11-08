JCBとユーシーカードは、兵庫県宝塚市の中山寺において、賽銭をNFCタグ決済で支払う実証実験を9日より実施する。これにより、Apple PayやGoogle Payで賽銭を納められる。 参拝者がNFCタグに自身のスマートフォンをかざすことで、Webブラウザで決済画面へ遷移し、Apple PayまたはGoogle Payで手続きする。 今回の実証実験では、決済できる金額は固定されている。今後のサービス拡大