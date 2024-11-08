NTTドコモは、クレジットカード「dカード」「dカード GOLD」に付帯する「dカードケータイ補償」の内容を一部変更する。時期は2026年1月上旬。 dカードでは、年間補償限度額が1万円から3万円に、dカード GOLDでは10万円から12万円にそれぞれ引き上げられる。いずれのカードでも年間利用回数は、これまでの年1回から補償限度額の範囲で年2回までになるほか、事故時に1回1