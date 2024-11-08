東京・府中市で行われたイベントで知り合った男性に睡眠薬を飲ませわいせつな行為をしたとして、27歳の府中市議が逮捕されました。府中市議会議員の秋田隆一容疑者は8月、府中市の居酒屋で20代の男性に睡眠薬を飲ませ、自宅マンションに連れ込みわいせつな行為をした疑いが持たれています。警視庁によりますと、2人は事件当日に府中市内で行われたイベントで知り合い、二次会として居酒屋に行きました。男性はその後記憶を