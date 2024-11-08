今年アーティストデビューした異色のユニット「MyM」とヒップホップユニット「KOMOREBI」による楽曲「DA.YO.NE」がSTARBASE RECORDSから20日にリリースされることが決定した。渡辺直美、入院していた「ちょっとおなかに菌が入ってしまい…」「MyM」は、Miyuki（「森三中」大島美幸）、Yoshiko（「ガンバレルーヤ」よしこ）、Mahiru（「ガンバレルーヤ」まひる）で結成され、SNS関連動画は累計3億回再生と話題を集めている。同曲は1