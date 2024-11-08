【「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo」第3回抽選販売】 抽選申し込み期間：11月8日～11月18日11時まで 当落結果ご連絡日：11月20日午後以降の予定 当選者購入期間：11月20日～11月25日11時まで お届け予定日：12月上旬お届け 任天堂は、「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo」の第3