日本外国特派員協会で講演する国民民主党の玉木代表＝8日午前、東京都千代田区国民民主党の玉木雄一郎代表は8日、東京都内の日本外国特派員協会で講演した。日銀による金融政策の変更を巡り、実質賃金が安定的にプラスに転じるまでは、慎重に対応すべきだとの考えを示した。「来年の春闘で、中小企業の賃上げがどれぐらいになるのかをよく見定めるべきだ」と述べた。日銀は10月31日の金融政策決定会合で政策金利の維持を決めた