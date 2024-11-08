昨年のクリスマス、皆さんはどう過ごしましたか？家族とディナーやケーキを味わうなど、ご家族みんなで楽しんだ方もいるかと思います。今回はそんなクリスマスに子どもたちから絶大な指示を得る、「お菓子ブーツ」にまつわるエピソードをご紹介。ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんのご家庭でも、ただの入れ物なのにかなりの人気があるようで…。思わず笑ってしまう、あるあるなエピソードをごらん