安曇野市では７日、「命を守る地域防災を考えよう」と勉強会が開かれました。これは松本市に本社を置く総合建設コンサルタント会社「グラフィック」と安曇野市が企画したもので、安曇野市穂高等々力地区の消防団員や住民およそ20人が参加しました。県自主防災アドバイザー防災士西藤直義さん「避難指示が出るってことはもう周りは水浸しです」勉強会では県自主防災アドバイザーで防災士の西藤直義さんが講演し「市民