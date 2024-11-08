福岡県警筑後署は8日、福岡県筑後市熊野の路上で7日午後3時半ごろ、男が通行中の小学生女児に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30代の痩せ形。黒色の短髪に黒色の半袖Tシャツ、黒色のズボン、股間付近に黒色のジャンパーを所持していたという。