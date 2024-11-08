上告後に記者会見する（右から）原告の小川葉子さん、大江千束さん、弁護団の上杉崇子共同代表＝8日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルら7人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第1次訴訟で、原告側は8日、規定を「違憲」と判断した上で請求を退けた10月の東京高裁判決を不服として上告した。全国5地裁に起こされた計6件の同種訴訟で、高裁段階