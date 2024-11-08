ことし10月、SNS上の「闇バイト」などをきっかけに集まった関東の中高生3人が、光市の住宅に強盗に入る準備をした強盗予備事件で、山口地方検察庁は今月8日、逮捕・送検されていた3人を強盗予備の犯罪事実で山口家庭裁判所へ送致しました。山口家庭裁判所に送致されたのは、千葉県の高校生（18）、茨城県の高校生（16）茨城県の中学生（14）の3人です。3人はことし10月20日午後8時ごろ、光市の30代男性が住む住宅に強盗に入る準備