Atsuko Aoyama［東京８日ロイター］ - 川崎重工業は８日、二輪子会社のカワサキモータースに伊藤忠商事が２０％出資すると発表した。伊藤忠との資本業務提携で、主力市場の北米でユーザー向けファイナンスを直接提供できる体制を整える。カワサキモータースはまず、川重保有の自社株式２０％を取得。また、カワサキモータースが第三者割当で、伊藤忠に株式２０％を８００億円で割り当てる。議決権比率は川重が８０％、伊藤