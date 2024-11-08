市民とクリエーターが地域課題解決のためのアイデアを出し合うワークショップが7日、熊本市で開かれました。 このワークショップは、熊本市とJT熊本支社、WEBデザイナーや動画制作者などを養成する｢デジタルハリウッドSTUDIO熊本｣が連携し、地域の課題解決を目指す｢ミリョクPROJECT｣として開催されました。7日は、地域のクリエーター6人と高校生から40代までの市民約25人がチ&#12540