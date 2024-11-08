◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯第１日（８日、東京・国立代々木競技場）午前中に女子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が行われ、ＧＰ第２戦スケートカナダを制し、連勝を狙う世界女王・坂本花織（シスメックス）が、曲かけでノーミスを披露。ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転ルッツ、３回転のフリップ―トウループと全てのジャンプを着氷し、好調ぶりを見せた