◆第４９回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都競馬場・芝２２００メートル）枠順決定＝１１月８日、栗東トレセン昨年３着のハーパー（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は外めの７枠１４番に決まった。友道調教師は「内が荒れてきているので、外枠が良いと思う。駐立、ゲートの出は問題ない」とコメントした。この日は角馬場でウォーミングアップをしたあと、ＣＷコースへ。４ハロン６４秒０―１４秒５で