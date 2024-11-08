株式会社ＪＡＶＥが運営するポッドキャスト制作スタジオＳＰＩＮＥＡＲ（スピナー）は、Ｊ―ＷＡＶＥのラジオ番組『ＶＯＩＣＥＳＦＲＯＭＮＩＨＯＮＭＯＮＯ』をリニューアルし、新たにポッドキャスト『ＮＩＨＯＮＭＯＮＯ中田英寿にほんのほんものを巡る旅』として１１月８日から、ＡｍａｚｏｎＡｕｄｉｂｌｅ（オーディブル）での独占配信を開始した。日本各地の文化・伝統・食・ものづくりに直接ふれ、世界に誇れ