スーパーで、野菜などの生鮮食品を購入する際に産地を確認する。よくある光景ではありますが、卵の産地を見たことはあるでしょうか？「どれも一緒のように見えるかもしれないけれど、卵はどれも、鶏が産んでいる世界に1個しかないものなんです」と話すのは、淡路島の養鶏場「北坂養鶏場」代表の北坂勝さん。鶏を育てるうえでの思いや、同養鶏場について語りました。淡路島の養鶏場「北坂養鶏場」代表の北坂勝さん北坂養鶏場は