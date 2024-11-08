畑芽育・主演、HiHi Jetsの作間龍斗、美 少年の那須雄登、少年忍者の織山尚大、ジュニアの内田煌音の共演で、同名人気少女コミックを実写映画化した『うちの弟どもがすみません』（12月6日公開）より、主人公・糸とイケメン＆クセ強な弟たちの個性豊かなキャラクタービジュアルが公開された。原作は、オザキアキラによる、シリーズ累計発行部数230万部突破、「別冊マーガレット」の看板作品「うちの弟どもがすみません」（略称