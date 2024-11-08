名古屋市消防局が、愛知県の藤田医科大学病院とドクターヘリを使った合同訓練を行いました。 【写真を見る】名古屋市と藤田医科大学病院が「ドクターヘリ」使った合同訓練 2月に愛知県内2機目のヘリ導入 南海トラフ地震にも備えて 名古屋市緑区の総合フジタグラウンドで行われた訓練には、消防隊員や医師ら、あわせて120人が参加。イベント会場で発電機にガソリンを給油中に爆発が起こり、20人以上が負傷したとの想