インターネットイニシアティブ [東証Ｐ] が11月8日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比10.2％減の74.7億円に減り、通期計画の206億円に対する進捗率は36.3％にとどまり、5年平均の40.8％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比14.1％増の131億円に伸びる計