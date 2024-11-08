料理コーナーでの演出が「モラハラ」だと批判の的に……（画像：TBS「ラヴィット！」公式サイトより）この1週間あまりテレビのバラエティ番組に関するネガティブなニュースが相次ぎ、ネット上に批判の声が書き込まれました。また、筆者のもとにも「ラヴィット！」（TBS系）、「水曜日のダウンタウン」（TBS系）、「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（フジテレビ系）と番組名をあげて「この批判はどう見ればいいのか」「どう対応