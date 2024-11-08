ティアック [東証Ｓ] が11月8日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は3億4400万円の赤字(前年同期は3億6800万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比72.7％増の5億4400万円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前