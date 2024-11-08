韓国の女性アイドルグループNewJeans（ニュージーンズ）が、米音楽配信大手Spotify（スポティファイ）で、また2億回の再生数を記録した。Spotifyは6日「Cool With You」が2億18万6529回、再生された」と発表した。NewJeansの2億回以上再生は、通算10曲目。7月に公開した「Cool With You」は翌8月、ビルボードメインシングルチャート「ホット100」に入った曲。7億回以上再生された「OMG」など、これまで発表した全曲の総再生回数は