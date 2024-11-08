俳優の北村有起哉（50）が8日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の「プレミアムトーク」にゲスト出演。俳優の松平健（70）との共演について話した。女優の橋本環奈がヒロイン・米田結役を務めるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で結の父・聖人役を務めている北村。松平が演じる結の祖父・永吉とは親子という役柄で作中では意見が合わず衝突する場面もあった。番組では、同作で