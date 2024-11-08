「新しい地方経済・生活環境創生本部」の初会合であいさつする石破首相（中央）＝8日午前、首相官邸政府は8日、地方創生の取り組みを加速するため、石破茂首相をトップとする「新しい地方経済・生活環境創生本部」の初会合を官邸で開いた。人口減少対策や東京一極集中の是正に向け、人と企業の地方分散促進や農林水産業・観光業の振興などを検討。基本的な考え方を年末にまとめる。地域活性化に成功した事例を分析する有識者会議