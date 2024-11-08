8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比160円高の3万9500円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値3万9515.36円に対しては15.36円安。出来高は2万3427枚となっている。 TOPIX先物期近は2746ポイントと前日比1.5ポイント高、現物終値比0.04ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39500