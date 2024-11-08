DeNAフォードが米番組に出演、ビールかけを振り返ったDeNAのマイク・フォード内野手が、初めて体験した“日本一”について語った。米ポッドキャスト番組「Foul Territory」に出演。ビールかけを「とても楽しかった」などと振り返った。今季途中に加入したフォードは、シーズンでは6試合で打率.200、1本塁打、2打点ながらポストシーズンの“秘密兵器”としてメンバー入り。日本シリーズではスタメン出場も果たすなど4試合で打率