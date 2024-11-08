8日朝、石川県小松市内の踏切で列車と車が衝突する事故があり、車の運転手の高齢男性が死亡しました。事故があったのは、小松市今江町三丁目の新今江踏切です。 8日午前7時半過ぎ、金沢駅発、大聖寺駅行きのIRいしかわ鉄道の4両編成列車と普通乗用車が踏切内で衝突しました。車はおよそ350メートルほど引きずられ、運転席にいた高齢男性1人が死亡しました。一方、列車の乗客およそ150人にけがはありませんでした。警察は