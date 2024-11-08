新たな翻訳サービス「Kagi Translate」が登場しました。無料で使えてページ全体の翻訳も可能なうえ、DeepL翻訳やGoogle翻訳など既存の翻訳サービスを超える精度で翻訳できるとのことなので、実際に使って試してみました。Kagi Translatehttps://translate.kagi.com/Kagi Translate - We speak your language | Kagi Bloghttps://blog.kagi.com/kagi-translateまずはKagi Translateの公式ブログでページ全体の翻訳を試してみます。