俳優の畑芽育が主演し、HiHi Jetsの作間龍斗、美 少年の那須雄登、少年忍者の織山尚大、ジュニアの内田煌音が共演する映画『うちの弟どもがすみません』（12月6日公開）において姉・糸（畑）と長男・源（作間）、次男・洛（那須）、三男・柊（織山）、四男・類（内田）を映し出した個性豊かなキャラクタービジュアルが解禁した。【動画】『うちの弟どもがすみません』主題歌入り特別映像今作は、オザキアキラ氏による同名漫画