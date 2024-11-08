卓球の国際大会WTTチャンピオンズフランクフルトの2回戦が日本時間7日と8日に行われ、伊藤美誠選手が苦しい戦いを繰り広げました。世界ランク9位の伊藤美誠選手は、同12位の中国の銭天一選手と対戦。第1ゲームは序盤から5連続失点を許すとその後も流れを変えられず3―11で落としてしまいます。続く第2ゲームでも、勢いに乗った相手を前に太刀打ちできず、11連続ポイントを奪われ11―1の大差でゲームを落としました。後がなくなった