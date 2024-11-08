大相撲九州場所（１０日初日、福岡国際センター）の取組編成会議が８日、同所で開かれ、横綱照ノ富士（３２）＝伊勢ケ浜＝の休場が決まった。休場は２場所連続通算２３度目。２０２１年秋場所の横綱昇進後では、在位２０場所で１２度目となる。照ノ富士は９月の秋場所を糖尿病と両膝のケガのため全休し、１０月の秋巡業には参加したものの一時離脱があった。同下旬に福岡入り後も、相撲をとる稽古を再開できていなかった。報