◆第４９回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝１１月８日、栗東トレセン新潟牝馬Ｓを制したホールネス（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロペデヴェガ）が最内の１枠１番を引き当てた。昨年のブレイディヴェーグなど過去１０年で１２番（１８番は今年は出走なし）と並び最多の２勝をマークしている馬番。「いい枠。どこでも取れるしね」と藤原調教師。武器でもある自在性を生かせる絶好枠