東北大の片平キャンパス＝6月、仙台市文部科学省は8日、国が10兆円規模の基金を活用して財政支援する「国際卓越研究大学」の第1号として、東北大（仙台市）を認定した。公募では東京大や京都大など10校が申請したが、昨年8月に東北大だけが認定候補に選ばれていた。所定の手続きを経て助成が始まり、初年度となる2025年度分は百数十億円になる見込み。国際卓越大は、政府が拠出する大学ファンド（基金）の運用益で、世界最高水