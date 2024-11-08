お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明が8日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。東京都がお台場海浜公園に新たに建設する噴水「ODAIBAファウンテン（仮称）」に否定的な意見を述べた。都によると、臨海副都心の新たなランドマークを目指して2025年度に着工し、同年度末に完成予定という。整備費用は約26億円。年間1億5000〜2億円の維持管理費がかかる。お台場周辺には年間3000万人の観覧者が訪れ、経済波及効果は