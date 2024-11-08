今夜11月8日20時放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）は、スタジオゲストに神田愛花、そして、目黒蓮とドラマ『海のはじまり』で親子役を演じた子役の泉谷星奈を迎え、「岩本照×山」企画の第3弾と「佐久間大介×動物」企画の第2弾を届ける。【写真】Snow Man・岩本＆佐久間が秋の山でキノコと動物を同時にハント！登山やキャンプを愛する山大好き・岩本照が、“野食ハンター”の茸本朗と一緒に「都内から近いキノ