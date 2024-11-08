橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「うち、ギャル、やめるけん」（第30回）が8日に放送され、結（橋本）と姉・歩（仲里依紗）が互いの思いを伝え、和解を果たすと、ネット上には「二人の笑顔が嬉しい」「泣くわ！ 泣くって」などの声が集まった。【写真】再びギャルに生まれ変わった結（橋本環奈）付き人の佐々木佑馬（一ノ瀬ワタル）と一緒に東京へ帰る日、ハギャ